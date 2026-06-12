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meduza.io logomeduza
13 Июня 2026, 09:36
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Путин: Россия усилит удары по Украине, чтобы отбить желание нападать на наши объекты

Россия усилит удары по Украине на фоне атак дронов ВСУ на объекты по всей территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками войны, приуроченной ко Дню России.

Путин: Россия усилит удары по Украине, чтобы отбить желание нападать на наши объекты.
Путин: Россия усилит удары по Украине, чтобы отбить желание нападать на наши объекты.

По словам Путина, Россия должна «отвечать им [ВСУ] как следует», передает meduza.io

И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты.

Украина в последние недели значительно усилила удары по России — не только по приграничным областям, но и по всей территории вплоть до Урала. Основными целями этих атак являются НПЗ: власти Украины называют их законными военными целями, так как доходы от продажи нефти позволяют России продолжать войну. При этом украинские беспилотники регулярно попадают и в жилые дома, что приводит к гибели мирных жителей.

Источник
meduza.io logomeduza
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