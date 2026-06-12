Путин: Россия усилит удары по Украине, чтобы отбить желание нападать на наши объекты.

По словам Путина, Россия должна «отвечать им [ВСУ] как следует», передает meduza.io

И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты.

Украина в последние недели значительно усилила удары по России — не только по приграничным областям, но и по всей территории вплоть до Урала. Основными целями этих атак являются НПЗ: власти Украины называют их законными военными целями, так как доходы от продажи нефти позволяют России продолжать войну. При этом украинские беспилотники регулярно попадают и в жилые дома, что приводит к гибели мирных жителей.