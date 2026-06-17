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unian.net logounian
17 Июня 2026, 09:23
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Россия нанесла удар по Запорожью: погиб один человек, есть раненые и разрушения

В ночь на 17 июня войска РФ нанесли массированный удар по Запорожью, в результате чего погиб один человек, еще 7 получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Россия нанесла удар по Запорожью: погиб один человек, есть раненые и разрушения.
Россия нанесла удар по Запорожью: погиб один человек, есть раненые и разрушения.

"Возник пожар в трехэтажном жилом доме общей площадью 800 кв. м. Из-за угрозы постоянных вражеских атак спасатели были вынуждены несколько раз укрываться. Лишь к утру удалось ликвидировать возгорание", - отмечается в сообщении, передает unian.net

Также в нескольких районах города повреждены жилые дома, автомобили и гражданская инфраструктура.

В целом психологи ГСЧС оказали помощь 38 людям, среди которых двое детей.

В то же время глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что в целом в результате атак по Запорожью и области 14 человек получили ранения.

"Поступило 72 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", - добавил чиновник.

Россия нанесла удар по Запорожью: погиб один человек, есть раненые и разрушения

Россия нанесла удар по Запорожью: погиб один человек, есть раненые и разрушения

Россия нанесла удар по Запорожью: погиб один человек, есть раненые и разрушения

Источник
unian.net logounian
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