Россия совершила очередную массированную атаку на Киев, применив ракету "Орешник".

Российские войска в ночь на воскресенье, 24 мая, вновь массированно атаковали территорию Украины. Большинство сообщений об ударах поступает из Киева и области. В Шевченковском районе в центральной части столицы один человек погиб после того, как беспилотный летательный аппарат попал в 9-этажный жилой дом, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По предварительным данным, пострадали не менее 21 человека, отметил он. По его словам, 13 человек госпитализированы, трое раненых находятся в тяжелом состоянии, передает dw.com

Градоначальник рассказал и о других попаданиях дронов в жилые здания в нескольких районах города. Так, в Шевченковском районе беспилотник попал в многоэтажку на уровне третьего и четвертого этажей, в Оболонском районе на севере Киева - в 16-этажный жилой дом на уровне 12-13-го этажей, а в Соломенском районе в западной части города БПЛА попал в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа.

Пользователи соцсетей публикуют видео с пожаром, предположительно, снятое в Соломенском районе.

Кроме того, в разных районах Киева и пригородах зафиксировано падение обломков дронов и ракет, которое привело к пожарам, сообщил Кличко.

СМИ: Россия ударила по Киеву и Белой Церкви "Орешником"

Онлайн-издание Times of Ukraine и ряд мониторинговых Telegram-каналов, опираясь на видео в социальных сетях, предполагают, что РФ нанесла удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по неустановленному объекту в городе Белая Церковь южнее Киева.

На момент публикации заметки официальные источники со стороны Украины и РФ не подтверждали применение ракеты. Однако пользователи соцсетей опубликовали видео с нескольких ракурсов, на которых запечатлены характерное для "Орешника" отделение боевых блоков ракеты и мощные взрывы.

Применение "Орешника" в войне РФ против Украины

Если удар ракетой "Орешник" подтвердится, он станет третьим зафиксированным случаем применения этой баллистической ракеты российскими войсками с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. До этого РФ атаковала Украину "Орешником" в ноябре 2024 года, причем президент РФ Владимир Путин назвал удар по цели "испытаниями" ракеты.

В январе 2026 года РФ вновь атаковала Украину "Орешником", целью удара стал объект в Львовской области на западе страны. Российские власти обосновали очередное применение баллистической ракеты якобы имевшей место в конце 2025 года попытке атаки украинских БПЛА на резиденцию Путина на Валдае. При этом к заявлениям РФ о якобы произошедшей атаке скептически отнесся даже президент США Дональд Трамп, представителям которого Москва передала якобы имевшиеся доказательства инцидента.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая предупредил о подготовке РФ к очередному применению "Орешника", ссылаясь на данные разведки. Он призвал партнеров Киева реагировать на подобные шаги России и затягивание ею войны "не постфактум, а превентивно" за счет усиления давления на Москву.



