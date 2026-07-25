В результате ударов России по терминалу "Новой почты" в Сумах погибли три человека.

Атакованы терминал "Новой почты" в Сумах, АЗС под Полтавой, инфраструктуру и жилые дома в ряде областей.

Всего не менее семи человек погибли в результате ударов России по регионам Украины, передает dw.com

Российские войска в ночь на субботу, 25 июля, нанесли удар по территории автодвора сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. Погибли три водителя партнеров-перевозчиков, сообщили в компании. Сотрудники терминала "Новой почты" не пострадали.

Как уточнил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь, удар был нанесен российским реактивным БПЛА. На месте попадания возник масштабный пожар, который не смогли оперативно ликвидировать из-за угрозы повторных атак. В эпицентре удара были найдены тела двух человек, еще один, получивший крайне тяжелые ранения, скончался по дороге в больницу.

Кроме того несколько водителей получили ранения, сообщили в "Новой почте". Их состояние стабильное и жизни ничего не угрожает. В компании добавили, что информация о поврежденном грузе уточняется. "Мы компенсируем клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. "Новая почта" задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке", - говорится в сообщении компании.

Удары по Славянску, Харькову и Херсону: есть погибшие и раненые

В Славянске российский дрон попал в частный дом. Погибла женщина, еще два человека были ранены, сообщил на своей странице Facebook глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях. Он добавил, что за сутки в общине погибли шесть человек, еще 27 получили ранения, и призвал местных жителей эвакуироваться.

Российские войска также нанесли удары по Харькову и 15 населенным пунктам региона, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате обстрелов погиб 67-летний мужчина, пострадали 14 человек. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, медицинские учреждения, административные здания, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.

В Херсоне российская артиллерия обстреляла Центральный и Корабельный районы. В результате попадания снаряда в многоэтажный дом один человек, еще два были серьезно ранены, за их жизнь борются врачи, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Атаки на АЗС в Полтавской области

В Полтавской области армия РФ атаковала четыре автозаправочные станциям и здание пожарной части, сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич. Он добавил, что информация о пострадавших не поступала. Позже Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опубликовала кадры последствий ударов.

Удары по Запорожью и области: один человек погиб

В результате российских атак по Запорожской области в ночь на 25 июля пострадали десять человек, написал в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров. В самом Запорожье горел двухэтажный торговый центр, магазины и павильоны общей площадью 900 кв. м., сообщили в ГСЧС.

Утром глава ОВА Иван Федоров сообщил о новых российских ударах по Запорожью. По его информации, в результате погибла женщина, еще девять человек нуждаются в медицинской помощи, среди них - трое детей.