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dw.com logodw
22 Сентября 2026, 10:18
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Россия нанесла новые удары по Украине дронами и ракетами: есть погибшие

Атакам подверглись, в частности, Днепр, Кривой Рог, Киев и Николаевская область.

Россия нанесла новые удары по Украине дронами и ракетами: есть погибшие.
Россия нанесла новые удары по Украине дронами и ракетами: есть погибшие.

Россия в ночь на вторник, 22 сентября, нанесла новые удары по промышленным предприятиям в Украине с применением беспилотников и ракет, в результате погибли в общей сложности не менее трех человек, еще как минимум 14 были ранены, пишет dw.com

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что ракетной атаке подверглись одновременно Днепр, Кривой Рог и Павлоград, начались пожары, в Днепре погибли трое и были ранены еще как минимум шесть человек, повреждены складские помещения и предприятие.

Удары баллистическими ракетами по Кривому Рогу подтвердил и глава Совета обороны города Александр Вилкул. 

Удары по Киеву, Николаевской и Полтавской областям

В результате ночной атаки на Киев частично разрушен жилой пятиэтажный дом в Днепровском районе столицы. По информации местной прокуратуры, ранены пять человек, трое из них госпитализированы. В ходе поисково-спасательной операции сотрудники экстренных служб разблокировали и спасли из поврежденного здания 15 жильцов.

Атаке в ночь на 22 сентября подверглась и Николаевская область, где в результате пострадали четыре человека, написал глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

В Кременчугском районе Полтавской области подверглись атаке промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. По его словам, в Полтавском районе российский БПЛА упал на территорию частного агропредприятия; повреждены хозяйственное помещение и техника.

По данным Воздушных сил ВСУ, основными направлениями российских атак стали Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области. При этом были применены противокорабельные ракеты "Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М" / С-400 / KN-23 и четыре крылатые ракеты "Калибр", а также 212 ударных БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные) и дроны-имитаторы типа "Пародия". В сообщении ВС ВСУ указывается, что сбиты и подавлены были 186 воздушных целей.

Россия нанесла новые удары по Украине дронами и ракетами: есть погибшие

Россия нанесла новые удары по Украине дронами и ракетами: есть погибшие

Россия нанесла новые удары по Украине дронами и ракетами: есть погибшие

Россия нанесла новые удары по Украине дронами и ракетами: есть погибшие

Россия нанесла новые удары по Украине дронами и ракетами: есть погибшие

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Источник
dw.com logodw
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