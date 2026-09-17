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kommersant.ru logokommersant
17 Сентября 2026, 15:06
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Минобороны России сообщило об ударах по мостам через Днестр в районе Маяков

В Минобороны России заявили об ударах по двум мостам через Днестр в районе Маяков Одесской области, которые, по версии российского ведомства, используются для транзита военных грузов из Румынии и порта Измаил.

Минобороны России сообщило об ударах по мостам через Днестр в районе Маяков.
Минобороны России сообщило об ударах по мостам через Днестр в районе Маяков.

Также, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью удары были нанесены по двум цехам по производству БПЛА в Украине и комбинату «Запорожсталь», пишет kommersant.ru

В результате поражены:

  • в Киеве и Киевской области — цех по производству и хранению дронов (в том числе БПЛА средней дальности RAX-2X), цех ООО «Пегас Армс», промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА, дата-центр «Де Ново Дата-Центр», аккумуляторный парк хранения энергии Бровары;
  • в Запорожской области — металлургический комбинат «Запорожсталь» и научно-производственный комплекс «Искра», где производят комплексы радиотехнической разведки и РЭБ для ВСУ, а также комплектующие для зенитных управляемых ракет;
  • в Одесской области — два моста через реку Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта Измаил, а также электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта.

Кроме того, в российском ведомстве сообщили, что в порту Черноморск были атакованы два сухогруза с грузами военного назначения. Также в 11 км восточнее Одессы нанесен удар по судну, доставлявшему в местный порт грузы для ВСУ.

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Источник
kommersant.ru logokommersant
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