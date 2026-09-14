theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
theins.ru logotheins
14 Сентября 2026, 08:42
32 928
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Песков: Россия начала «бить по всему подряд» после того, как «украинцы открыли ящик Пандоры»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия начала «бить по всему подряд» в Украине после того, как, по его словам, украинская сторона «открыла ящик Пандоры».

Песков: Россия начала «бить по всему подряд» после того, как «украинцы открыли ящик Пандоры».
Песков: Россия начала «бить по всему подряд» после того, как «украинцы открыли ящик Пандоры».

Это заявление расходится с многолетней официальной позицией Кремля, согласно которой российские войска наносят удары исключительно по военным и связанным с ними объектам, пишет theins.ru

«Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли "ящик Пандоры"», — сказал Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Формулировку про «ящик Пандоры» до этого использовал Путин. 22 августа он заявил, что Украина «сама открыла этот "ящик Пандоры"», начав наносить удары по объектам российской экономики, и пообещал ответ по «наиболее чувствительным отраслям экономики» Украины. Путин также утверждал, что Россия нарастила удары по украинским предприятиям в ответ на атаки по гражданским объектам в России.

При этом еще в июле 2025 года Песков утверждал:

«Российская армия не наносит ударов по гражданским целям. Удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре».

Аналогичную позицию Кремль занимал с начала полномасштабного вторжения. В июле 2022 года Песков говорил, что российские военные «не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре», а Путин заявлял, что российская армия «ни по каким гражданским объектам» ударов не наносит.

Российские удары при этом неоднократно приходились по жилым домам, больницам, торговым центрам, вокзалам и другим гражданским объектам.

В последние недели российские войска также наносили удары по гражданским предприятиям и логистической инфраструктуре Украины. 7 сентября российский удар вызвал пожар на табачной фабрике British American Tobacco в Прилуках, ранее был уничтожен завод производителя водки «Хортица». 8 сентября беспилотник атаковал здание украинского телеканала «Мы — Украина», пострадали пять человек.

Кроме того, в августе резко выросло число российских ударов по логистическим складам. OSINT-аналитик Клеман Молен насчитал за месяц 140 таких атак, причем 95 из них пришлись на объекты гражданской логистики. 1 сентября при российском ударе по Киеву и области погибли 11 человек, под атакой оказались железнодорожное депо и объекты «Укрзалізниці», среди погибших были шесть сотрудников компании.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
theins.ru logotheins
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте