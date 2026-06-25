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rbc.ua logorbc
25 Июня 2026, 12:22
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Россия массированно атакует украинские АЗС

Россия стала чаще бить по украинским АЗС. За последние сутки зафиксированы "прилеты" по заправкам сразу в нескольких областях.

Россия массированно атакует украинские АЗС.
Россия массированно атакует украинские АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения местных властей.

В частности, враг ударил по АЗС в Запорожской области, сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Женщина ранена - россияне продолжают атаки на Запорожье Из-за удара вражеского беспилотника одна женщина получила ранения. Другой БПЛА вызвал пожар. Тревога продолжается, находитесь в безопасных местах", - впоследствии добавил Федоров.

Россияне также ударили по автозаправке в Сумах. По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, в результате атаки ранены четыре человека.

"Госпитализировали двух работников АЗС. Предварительно, у них легкие повреждения. Также пострадали супруги, которые находились рядом с местом удара. Им оказали помощь без госпиталя", - говорится в сообщении.

По его словам, россияне уже год целенаправленно бьют по АЗС, чтобы усложнить жизнь общинам и логистике.

Такая же ситуация - на Днепропетровщине. По словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, враг также попал по АЗС.

"На Никопольщине бил по Никополю, Марганецкой и Покровской общинам. Изувечены АЗС", - сказал он.

Источник
rbc.ua logorbc
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