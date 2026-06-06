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rupor.md logorupor
6 Июня 2026, 19:45
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НАРЭ провело проверки Rompetrol Moldova: выявлено искажение финансовых отчетов

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ/ANRE) инициировало процедуру привлечения компании Rompetrol Moldova к ответственности за правонарушения.

НАРЭ провело проверки Rompetrol Moldova: выявлено искажение финансовых отчетов.
НАРЭ провело проверки Rompetrol Moldova: выявлено искажение финансовых отчетов.

В ходе плановой проверки регулятор обнаружил серьезные нарушения и искажения в финансовых отчетах нефтетрейдера за период с 2023 по 2025 годы, передает rupor.md

Соответствующее решение было утверждено Постановлением НАРЭ № 332. По данным ведомства, компания предоставляла некорректные сведения о своих доходах, расходах и операционной прибыли в сфере импорта, а также оптовой и розничной продажи нефтепродуктов.

Наиболее масштабные несоответствия между официальной отчетностью и реальными данными бухучета пришлись на 2024 год:

  • В розничной торговле топливом Rompetrol Moldova завысила доходы от продаж примерно на 2,79 млн леев.
  • Себестоимость продаж была искусственно завышена более чем на 40,48 млн леев.
  • Операционная прибыль в отчетах компании была указана на уровне 0,29 лея за литр, тогда как перерасчет ANRE показал реальную маржу в 0,44 лея за литр.

Нарушения зафиксированы и в аудите за 2023 год:

  • В оптовом сегменте и импорте скрыто около 822 тыс. леев дохода.
  • В рознице расходы компании оказались завышены более чем на 1,08 млн леев по сравнению с фактическими затратами.

Взрывной рост прибыли в 2025 году

На фоне этих разбирательств отчет НАРЭ зафиксировал резкий скачок рентабельности Rompetrol Moldova в сегменте импорта и оптовой торговли в 2025 году. Операционная прибыль компании достигла 437,66 лея за тонну, что на 123,1% больше, чем годом ранее. Столь мощный рост объясняется увеличением объемов продаж нефтепродуктов на 44%.

Справка: Rompetrol Moldova принадлежит международной группе КМГ (КазМунайГаз) и является крупнейшим импортером и трейдером нефтепродуктов в стране, обеспечивая около трети всего импорта топлива на рынок Молдовы.

Источник
rupor.md logorupor
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