22 Июня 2026, 12:40
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Украина атаковала Воронеж: ракетный удар нанесен по заводу полупроводников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 11:40 по московскому времени заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.
Украинский Телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов. По данным украинской разведки, завод занимается в том числе производством деталей для ракет, сообщает meduza.io
Российские власти атаку на завод пока не подтверждали.