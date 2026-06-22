theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
22 Июня 2026, 12:40
17 633
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Украина атаковала Воронеж: ракетный удар нанесен по заводу полупроводников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 11:40 по московскому времени заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Украина атаковала Воронеж: ракетный удар нанесен по заводу полупроводников.
Украина атаковала Воронеж: ракетный удар нанесен по заводу полупроводников.

Украинский Телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов. По данным украинской разведки, завод занимается в том числе производством деталей для ракет, сообщает meduza.io

Российские власти атаку на завод пока не подтверждали.

 

Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте