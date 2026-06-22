Украина атаковала Воронеж: ракетный удар нанесен по заводу полупроводников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 11:40 по московскому времени заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Украина атаковала Воронеж: ракетный удар нанесен по заводу полупроводников.