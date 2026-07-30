Россия атаковала Украину ракетами и дронами: есть погибшие.

В пригороде Кривого Рога в результате попадания ракеты в частный дом погибла многодетная семья. Во Львове повреждены дома, в Харькове - попадание БПЛА в промзоне. Взрывы прогремели еще в нескольких городах.

Российские войска в ночь на четверг, 30 июля, атаковали Киев ракетами. В нескольких районах украинской столицы упали обломки и вспыхнули пожары, написал в Telegram мэр Виталий Кличко. Киевская городская военная администрация сообщила о гибели одного человека, пишет dw.com

Во Львове были слышны звуки взрывов и работала ПВО. Мэр Андрей Садовый и глава Львовской городской военной администрации Максим Козицкий сообщили о повреждении двух жилых многоэтажных домов. На месте работают спасатели.

В Харькове попадание беспилотника типа "Шахед" зафиксировано в промышленной зоне в Новобаварском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов. Какие-либо дополнительные подробности он не сообщил.

Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале предупреждали о многочисленных запусках баллистических и крылатых ракет, дронов и корректируемых авиабомб (КАБов) в направлении также других городов и регионов Украины. СМИ сообщали о взрывах в районах Винницы, Черкасс, Кривого Рога и Сум, а также в Ивано-Франковской области.

В селе Радушное в пригороде Кривого Рога в результате попадания баллистической ракеты "Искандер-М" по частному дому, в котором проживала многодетная семья, погибли девочки 5 и 12 лет и четверо взрослых, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул. По его словам, еще восемь человек получили ранения, в том числе мальчики шести и 15 лет. "Аварийно-спасательная операция продолжается, ведется разборка завалов. К сожалению, число жертв может увеличиться", - написал Вилкул в Telegram-канале.