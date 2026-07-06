FT: США помогают Украине обходить российскую ПВО при ударах по НПЗ.

Спецслужбы США помогают Украине прокладывать маршруты для дальнобойных дронов и обходить российскую ПВО при нанесении ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом Financial Times рассказали неназванные украинские высокопоставленные чиновники, сообщает "Европейская правда".

Анализ данных FT показывает, что активизация украинской кампании по использованию дронов вызывает самый серьезный топливный кризис в России за последние десятилетия.

С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись ударам не менее 194 раз, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики связывают успех украинской кампании по использованию дронов с её способностью значительно увеличить объёмы производства, а также с совершенствованием управления.

Помощь американских спецслужб также сыграла свою роль, помогая Киеву прокладывать оптимальные маршруты для дронов и обходить российские средства противовоздушной обороны, сообщили собеседники FT.

Данные Министерства обороны России свидетельствуют, что за первые шесть месяцев 2026 года над территорией России и оккупированными украинскими территориями было перехвачено не менее 63 933 беспилотника.

Половина всех заявленных перехватов произошла в течение последних двух месяцев: Россия сообщила о сбивании 14 195 дронов в мае и 17 832 – в июне. Для сравнения: согласно данным, ежемесячные показатели за январь и февраль не превышали 6 000.

Эти выводы свидетельствуют о том, что активизация воздушной кампании Киева создает беспрецедентную нагрузку на российскую противовоздушную оборону, затрудняя Москве защиту критически важных энергетических и военных объектов, обеспечивающих функционирование ее военной машины, пишет издание.

Интенсификация ударов происходит на фоне того, как президент Владимир Зеленский дал понять, что его вооруженные силы этим летом проведут скоординированную операцию, чтобы попытаться заставить кремлевского правителя Владимира Путина прекратить многолетнюю захватническую войну.

На прошлой неделе украинский лидер заявил, что Киев начинает "40-дневную операцию воздействия", которую должны провести его дальнобойные подразделения.

Однако Путин не дал никаких признаков того, что последние кампании Украины заставят его сесть за стол переговоров. Вместо этого он удвоил ставки, настаивая на том, что Россия побеждает в войне и что её военные цели по-прежнему достижимы.

Российские переговорщики сообщили американской стороне, что та должна добиться от Киева согласия на значительные уступки, сообщили FT высокопоставленные чиновники из Украины, вовлеченные в мирные переговоры.

Эти лица отметили, что трехсторонние мирные переговоры при посредничестве США вряд ли возобновятся до конца лета.

Учитывая, что Россия сосредоточена на максималистских целях Путина, Москва вряд ли примет участие в каких-либо содержательных переговорах до февраля следующего года, отметил другой источник в Москве, вовлеченный в закрытые переговоры о прекращении войны.

"На данный момент наиболее желательным вариантом для россиян остается то, что американцы "отдадут" нам Украину. Они даже не намекают на какие-либо уступки. Они постоянно повторяют одни и те же цели... Их переговорные позиции, по сути, означают, что вести переговоры не о чем", – сказал этот источник.