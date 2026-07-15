«Росатом»: «При ударе украинского дрона погиб главный инженер Запорожской АЭС».

Российская компания «Росатом» заявила, что «в результате удара украинского дрона был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев».

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сказал, что «дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Тойота „Камри“ на границе промышленной площадки станции».

По словам Лихачева, вместе с Яковлевым был убит водитель автомобиля.

Украина не комментировала заявления главы «Росатома».

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция оккупирована российскими войсками с весны 2022 года.

Россия постоянно обвиняет Украину в нанесении ударов по станции, Киев эти обвинения отвергает и заявляет, что Москва использует территорию ЗАЭС в военных целях.