В России гражданину Молдовы дали 7 лет тюрьмы за убийство директора фирмы.

Суд вынес приговор одному из двоих братьев-молдаван, которые в 2016 году забили насмерть своего работодателя в городе Серпухов Московской области. Второй участник преступления до сих пор в розыске.

Приговор был вынесен 23 июня 2026 года Московским областным судом, пишет mybusiness.md

Преступление было совершено в феврале 2016 года. Жертвой злоумышленников стал директор фирмы «Снежная долина». Его подкараулили в подъезде и забили до смерти металлической трубой. Как выяснилось, поводом для преступления стали не деньги, а обида подчиненных.

Погибший был директором фирмы по производству межкомнатных дверей. По объявлению он нанял на работу в столярный цех двоюродных братьев, приехавших на заработки из Молдовы. Мужчинам предоставили съемную квартиру в том же доме, где жил их начальник. Однако столяры оказались не слишком усердными работниками: часто выпивали и прогуливали. Родственники затаили злобу на предпринимателя и решили проучить его. Причем речь об убийстве изначально не шла: заговорщики планировали лишь покалечить строгого начальника, но в итоге вошли в раж и забили его до смерти. Затем на такси они добрались до Москвы, сели в автобус и уехали на родину. В тот же день их объявили в розыск.

Все эти годы мужчины трудились по найму в разных странах Европы, а также в Израиле. Но не так давно один из подозреваемых уже с родным братом, которому предложили работу в России, прилетел в Краснодарский край. Там его и задержали, после чего доставили в Подмосковье. По информации старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, по делу было проведено более 20 допросов, получены заключения судебно-медицинских, биологической, молекулярно-генетической, медико-криминалистической, дактилоскопической и психолого-психиатрической экспертиз. Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения и приговора.