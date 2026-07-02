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2 Июля 2026, 17:51
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Подозреваемого в убийстве бывшего советника Януковича экстрадировали в Испанию

Власти Германии передали Испании подозреваемого в убийстве Андрея Портнова, бывшего советника и заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

Подозреваемого в убийстве бывшего советника Януковича экстрадировали в Испанию.
Подозреваемого в убийстве бывшего советника Януковича экстрадировали в Испанию.

Немецкие власти передали подозреваемого в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона, заявил представитель суда, передает noctu.ru

«Сообщаю, что вчера немецкие власти передали Испании и предоставили в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона предполагаемого ответственного за убийство Андрея Портнова, который уже находится в нашей стране», — сказал Луис Салас Фернандес в четверг.

Испанские правоохранители завершили процедуру передачи подозреваемого для судебного процесса на территории королевства.

Андрей Портнов был застрелен утром 21 мая 2025 года у входа в «Американскую школу» в Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным СМИ, после отъезда из Украины политик проживал в Европе.

Подозреваемого задержали в Германии в феврале 2026 года. Испанская полиция вела закрытое расследование совместно с международными структурами, что позволило установить, задержать и экстрадировать предполагаемого исполнителя преступления.

По данным источника, Андрей Портнов считался одной из самых влиятельных и неоднозначных фигур в украинской юридической и политической системе времен президентства Виктора Януковича.

Источник
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