Подозреваемого в убийстве бывшего советника Януковича экстрадировали в Испанию.

Власти Германии передали Испании подозреваемого в убийстве Андрея Портнова, бывшего советника и заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

Немецкие власти передали подозреваемого в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона, заявил представитель суда, передает noctu.ru

«Сообщаю, что вчера немецкие власти передали Испании и предоставили в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона предполагаемого ответственного за убийство Андрея Портнова, который уже находится в нашей стране», — сказал Луис Салас Фернандес в четверг.

Испанские правоохранители завершили процедуру передачи подозреваемого для судебного процесса на территории королевства.

Андрей Портнов был застрелен утром 21 мая 2025 года у входа в «Американскую школу» в Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным СМИ, после отъезда из Украины политик проживал в Европе.

Подозреваемого задержали в Германии в феврале 2026 года. Испанская полиция вела закрытое расследование совместно с международными структурами, что позволило установить, задержать и экстрадировать предполагаемого исполнителя преступления.

По данным источника, Андрей Портнов считался одной из самых влиятельных и неоднозначных фигур в украинской юридической и политической системе времен президентства Виктора Януковича.