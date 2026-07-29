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thesun.co.uk logothesun
29 Июля 2026, 22:30
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Роналду сыграет в британском драматическом сериале о футболе

Криштиану Роналду примет участие в съёмках драматического сериала Day 1s, посвящённого британскому футболу. Футболист также выступил продюсером проекта, производство которого уже началось в Лондоне.

Роналду сыграет в британском драматическом сериале о футболе.
Роналду сыграет в британском драматическом сериале о футболе.

Сюжет Day 1s строится вокруг вымышленного футбольного агента Стэнли Далтона. Главную роль исполнит 55-летний Дэмиан Льюис, известный по сериалам «Родина» и «Миллиарды». В проекте также снимутся бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри и музыкант Дэйв, пишет thesun.co.uk

По данным издания, история затрагивает мир футбольных агентств и перекликается с темами бразильского сериала «Плей-офф». Идею проекта предложил футбольный агент Даррен Дейн.

Съёмки Day 1s уже стартовали в Лондоне. Для 41-летнего Роналду это станет первой ролью в художественном телесериале. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном участии футболиста во франшизе «Форсаж», однако они не получили продолжения.

Day 1s также станет первым проектом телевизионной студии UR•Marv, которую Роналду основал вместе с режиссёром и продюсером Мэттью Воном.

Источник
thesun.co.uk logothesun
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