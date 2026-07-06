Роналду объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду объявил, что текущий чемпионат мира станет для него последним в карьере. «Это мой последний чемпионат мира. Нужно наслаждаться им», — сказал он.

По его словам, каким бы ни был результат матча с Испанией, он уйдет с чистой совестью: «На 1000%. Я играю из любви к футболу. Что бы ни случилось, я буду счастлив. Я не могу оказывать на себя давление, дойти до конца карьеры и думать, что обязан побеждать», пишет as.com

Ранее сестра Роналду Катя Авейру заявила, что нынешний чемпионат мира может стать для Роналду последним в футболке сборной Португалии. 3 июля футболист заявлял, что «не принимает безрассудных решений», и определится после турнира.

Для Роналду это шестой чемпионат мира в карьере. Футболист выиграл со сборной Португалии Евро-2016 и Лигу наций УЕФА (2019, 2025). На чемпионатах мира лучшим результатом команды с ним было четвертое место в 2006 году.

В 1/8 финала португальцы встретятся с Испанией. Матч пройдет 6 июля.

Матчи 1/8 финала пройдут 4–7 июля, четвертьфиналы запланированы на 9–11 июля, полуфиналы — на 14–15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.