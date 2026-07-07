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7 Июля 2026, 09:22
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FIFA оштрафовала нападающего США на $40 000 после скандала с красной карточкой

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) оштрафовал нападающего сборной США Фоларина Балогана на $40 тыс. по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины (2:0).

FIFA оштрафовала нападающего США на $40 000 после скандала с красной карточкой.
FIFA оштрафовала нападающего США на $40 000 после скандала с красной карточкой.

Как сообщает пресс-служба организации, половина штрафа выписана за прямую красную карточку — на 64-й минуте форвард наступил на голеностоп защитнику Тарику Мухаремовичу. Вторую часть суммы Балоган получил за то, что после удаления вернулся на поле праздновать победу с командой. По информации инсайдера Роба Харриса, половину штрафа за игрока собирается выплатить Федерация футбола США.

Футболист, согласно правилам федерации, из-за красной карточки должен был автоматически пропустить следующий матч США против сборной Бельгии за выход в четвертьфинал ЧМ, однако Дисциплинарный комитет FIFA принял беспрецедентное решение отменить дисквалификацию Балогана. Это случилось после звонка президента США Дональда Трампа главе футбольной федерации Джанни Инфантино. Трамп попросил своего собеседника «пересмотреть» запрет футболисту играть в следующем матче сборной.

Президент США лично подтвердил, что просил пересмотреть отстранение форварда. Сам Инфантино в ответ на критику заявил, что дисциплинарные органы федерации остаются полностью независимыми.

В Королевской бельгийской футбольной ассоциации раскритиковали вердикт федерации, а главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия сравнил амнистию американца с «апрельской шуткой». FIFA оперативно отклонила апелляцию бельгийской стороны, признав ее недопустимой.

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