Роналду на ЧМ-2026 установил новые рекорды.

41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 146-й гол за сборную Португалии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии.

Благодаря этому забитому мячу у Роналду теперь в активе больше голов за сборную Португалии (146), чем за "Манчестер Юнайтед" (145). Примечательно, что на чемпионатах мира этот гол стал для Роналду 11-м, передает unian.net

Кроме того, португальский нападающий стал первым европейским футболистом, забившим 25 голов на главных турнирах сборных: чемпионатах мира и Европы. Произошло это также во время матча Португалии против Хорватии, который закончился со счётом 2:1.

Рейтинг европейских футболистов с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и Европы выглядит следующим образом:

Криштиану Роналду (Португалия) – 25;

Гарри Кейн (Англия) – 20;

Мирослав Клозе (Германия) – 19;

Килиан Мбаппе (Франция) – 19;

Герд Мюллер (ФРГ) – 18.

Приводится ещё один интересный факт. Оказывается, Роналду забил на главных турнирах ровно столько же (25: 14 – чемпионат Европы, 11 – чемпионат мира), сколько забил бразилец Роналдо (25: 15 – чемпионат мира, 10 – Копа Америка).