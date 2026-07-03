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unian.net logounian
3 Июля 2026, 22:22
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Роналду на ЧМ-2026 установил новые рекорды

41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 146-й гол за сборную Португалии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии.

Роналду на ЧМ-2026 установил новые рекорды.
Роналду на ЧМ-2026 установил новые рекорды.

Благодаря этому забитому мячу у Роналду теперь в активе больше голов за сборную Португалии (146), чем за "Манчестер Юнайтед" (145). Примечательно, что на чемпионатах мира этот гол стал для Роналду 11-м, передает unian.net

Кроме того, португальский нападающий стал первым европейским футболистом, забившим 25 голов на главных турнирах сборных: чемпионатах мира и Европы. Произошло это также во время матча Португалии против Хорватии, который закончился со счётом 2:1.

Рейтинг европейских футболистов с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и Европы выглядит следующим образом:

  • Криштиану Роналду (Португалия) – 25;
  • Гарри Кейн (Англия) – 20;
  • Мирослав Клозе (Германия) – 19;
  • Килиан Мбаппе (Франция) – 19;
  • Герд Мюллер (ФРГ) – 18.

Приводится ещё один интересный факт. Оказывается, Роналду забил на главных турнирах ровно столько же (25: 14 – чемпионат Европы, 11 – чемпионат мира), сколько забил бразилец Роналдо (25: 15 – чемпионат мира, 10 – Копа Америка).

Источник
unian.net logounian
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