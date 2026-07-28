Родственники жертв теракта 11 сентября против участия мэра Нью-Йорка в траурной церемонии.

Вокруг церемонии памяти, посвященной 25-й годовщине трагедии на месте разрушенных башен-близнецов, разгорается политический скандал: мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани не хотят видеть на этом мероприятии.

Джованни Галанте, жена которого погибла в результате терактов «Аль-Каиды» в возрасте 29 лет, стал одним из инициаторов петиции против участия Мамдани. По данным группы, инициатива за короткое время собрала более 1100 подписей, в том числе подписи как минимум 300 родственников погибших 11 сентября, сообщает Bild.

«Этот день для нас священен», — заявил Галанте изданию The New York Post. По его словам, присутствие Мамдани было бы «глубоко оскорбительным и неуместным — словно появление незваного гостя на очень личной церемонии».

В петиции Мамдани критикуют за отказ безоговорочно осудить лозунг «Глобализировать интифаду». Противники этой фразы расценивают ее как призыв к насилию в отношении евреев. Кроме того, в петиции указываются прошлые связи Мамдани с лицами, которых считают экстремистами. В частности, речь идет о его контактах с имамом Сираджем Ваххаджем. Этот одиозный нью-йоркский религиозный деятель отстаивает идею превосходства ислама над демократией и считает политику США в отношении Израиля «величайшей угрозой для Америки».

Организаторы петиции надеются, что городские власти и руководство некоммерческой организации «Мемориал и музей 9/11» не допустят Мамдани к участию в церемонии на «Граунд-Зиро» — месте, где раньше стояли башни-близнецы. По словам представителя Мамдани, сам он в любом случае намерен присутствовать на церемонии памяти.