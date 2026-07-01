Дело о нападении в аэропорту: Василоя подозревают в причинении смерти по неосторожности

Прокуроры переквалифицировали действия, в которых подозревается бывший глава Пограничной полиции Росиан Василой, по делу о теракте в аэропорту Кишинева.

1 мая 2026 года обвинение было изменено: теперь ему вменяется «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

«В ходе расследования сторона защиты обжаловала ряд процессуальных действий, а некоторые вопросы рассматривались как судебными инстанциями, так и Конституционным судом. В настоящее время досудебное расследование продолжается, однако проведение отдельных процессуальных действий зависит от рассмотрения судом жалоб, поданных защитой на ряд процессуальных актов по делу. Генеральная прокуратура продолжит действовать в рамках закона, соблюдая права и процессуальные гарантии всех участников процесса», — сообщила Realitatea пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару.

В 2023 году после теракта в аэропорту, в результате которого погибли сотрудник службы безопасности и пограничный полицейский, Росиан Василой был признан подозреваемым по делу о служебной халатности. Тогда бывшему руководителю Пограничной полиции запретили покидать территорию страны.

Напомним, 30 июня 2023 года иностранный гражданин, находившийся в международном розыске, совершил вооруженное нападение в Международном аэропорту Кишинева после того, как ему отказали во въезде в Молдову. В результате атаки погибли два человека. Нападавший был тяжело ранен сотрудниками правоохранительных органов и впоследствии скончался в больнице.