theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Июля 2026, 09:36
6 614
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Рютте: Саммит НАТО подтвердит, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что в тексте решения саммита НАТО будет упомянута российская угроза.

Рютте: Саммит НАТО подтвердит, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу.
Рютте: Саммит НАТО подтвердит, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу.

Об этом он заявил на брифинге в Анкаре перед началом пленарного заседания НАТО на уровне лидеров, сообщает корреспондент eurointegration.com.ua

Рютте подчеркнул, что об окончательно утвержденном документе можно будет говорить только после завершения саммита, но текущие обсуждения позволяют быть уверенным в этом.

"Я ожидаю, что сегодня все союзники вновь совместно признают, что Россия – это долгосрочная угроза для территории НАТО", – заявил он.

"Подождем (публикации) декларации, но я рассчитываю, что долгосрочная угроза со стороны России будет упомянута", – добавил генсек.



Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте