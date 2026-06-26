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eurointegration.com.ua logoeurointegration
26 Июня 2026, 12:25
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Рютте: Путин не боится наших обязательств, он боится их выполнения

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что предстоящий саммит в Анкаре будет даже важнее прошлогоднего, поскольку речь идет о выполнении обязательств и именно это служит сдерживанию России.

Рютте: Путин не боится наших обязательств, он боится их выполнения.
Рютте: Путин не боится наших обязательств, он боится их выполнения.

Об этом он сказал во время дискуссии в Atlantic Council, передает eurointegration.com.ua

По его словам, в прошлом году лидеры договорились о 5% ВВП на оборонные расходы, а также о поддержке Украины и наращивании оборонного производства.

"Этим летом речь идет о выполнении обязательств, надежный курс, и тот факт, что в прошлом году мы потратили почти на 20% больше, уже является доказательством того, что это происходит, и теперь мы должны убедиться, что имеем надежный путь к 5%, и я вижу, что это абсолютно происходит, особенно когда речь идет об обороне", – отметил Рютте.

"Самое главное – чтобы в Москве поняли: "Эй, мы можем бороться с вами уже сегодня, и мы позаботимся о том, чтобы в случае, если вы сделаете какой-то нелепый шаг против нас, мы были готовы защищаться", – уточнил он.

По словам Рютте, саммит в Гааге был большим успехом, потому что страны смогли взять на себя обязательства.

"Но важно выполнить наши обязательства, и именно это, как я вижу, должно произойти в Анкаре, – это еще важнее. Потому что в конце концов Путин не боится обязательств, он боится их выполнения, и именно это мы и делаем, Владимир, мы будем защищаться", – заявил генсек.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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