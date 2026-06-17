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deschide.md logodeschide
17 Июня 2026, 22:36
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Рютте: Между НАТО и Молдовой существует тесное сотрудничество

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что между властями Республики Молдова и Североатлантическим альянсом существует тесное сотрудничество.

Рютте: Между НАТО и Молдовой существует тесное сотрудничество.
Рютте: Между НАТО и Молдовой существует тесное сотрудничество.

Он отметил, что особое внимание уделяется сфере кибербезопасности и противодействию кибератакам, передает deschide.md

«Существует действительно тесное сотрудничество между НАТО и Республикой Молдова, например, в сфере кибертехнологий и борьбы с кибератаками. Президент Майя Санду и я регулярно поддерживаем контакт. Мы также работаем не только на уровне НАТО и Молдовы, но и в формате Молдова–Украина и с отдельными союзниками», — заявил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

Он подчеркнул, что детали сотрудничества не разглашаются в целях безопасности, однако подтвердил активное взаимодействие также с Европейским союзом.

В последние годы Молдова сталкивается с волнами кибератак, направленных против государственных систем. В тот же день Служба информации и безопасности (СИБ) сообщила о случаях незаконного сбора персональных данных граждан, которые затем используются в схемах телефонного мошенничества.

Источник
deschide.md logodeschide
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