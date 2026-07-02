Reuters: Индия запустила поставки бензина в Россию.

Россия начала морские перевозки бензина из Индии, чтобы смягчить топливный кризис. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Один из собеседников агентства сообщил, что из Индии уже отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина. Другой источник уточнил, что речь идет о двух танкерах с партиями по 30-40 тысяч тонн каждый, пишет reuters.com

Летом, когда спрос на топливо традиционно высок, ежедневное потребление бензина в РФ составляет не менее 110 тыс. тонн.

Третий собеседник Reuters утверждает, что в общей сложности Москва планирует ежемесячно закупать 400 тыс. тонн топлива за рубежом, в том числе у соседней Беларуси, которая уже поставляет бензин в Россию. В первой половине июня она увеличила поставки автомобильного топлива в РФ по железной дороге почти втрое — до 70 тысяч тонн — по сравнению с аналогичным периодом мая.

Ранее в Кремле заявили, что Россия ведет переговоры с другими государствами об импорте топлива по приемлемым ценам. Президент РФ Владимир Путин на совещании в минувшее воскресенье признал, что удары дронов по НПЗ спровоцировали дефицит в некоторых регионах, но заверил, что страна справляется с проблемой.

При этом индийские НПЗ в июне нарастили закупки российской нефти до рекордных 2,7 млн баррелей в сутки, компенсируя закрытие Ормузского пролива. Доля России в индийском импорте сырья превысила 50%, тогда как в мае она составляла 36,5%.