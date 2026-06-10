Meta заключила первое соглашение об ИИ-центре обработки данных в Индии.

Компания заключила партнерское соглашение с Reliance Industries о создании центра обработки данных для ИИ мощностью 168 мегаватт в городе Джамнагар, передает nv.ua

О партнерстве сообщили в среду. В рамках соглашения Meta будет сотрудничать с Reliance над развитием центра обработки данных, оснащенного технологиями для работы с искусственным интеллектом. Это продолжение сотрудничества между компаниями, которое началось после инвестиции Meta в Jio Platforms и расширилось в прошлом году благодаря совместному предприятию стоимостью 100 миллионов долларов для разработки ИИ-решений для бизнеса в Индии и за ее пределами.

Сделка заключена на фоне роста интереса к Индии как к площадке для размещения центров обработки данных. Из-за высокого спроса на вычислительные мощности для обучения и работы моделей искусственного интеллекта крупные технологические компании активно инвестируют в страну. В последнее время о вложениях в инфраструктуру ИИ и облачные сервисы в Индии объявили Microsoft, Amazon, Google, OpenAI и Uber.

К этому процессу присоединяются и другие компании. Ранее на этой неделе AirTrunk, которую поддерживает Blackstone, сообщила о намерении инвестировать 30 миллиардов долларов в создание к 2030 году центров обработки данных общей мощностью 5 гигаватт. Собственные планы расширения также представили индийские группы Adani и Tata Consultancy Services.

Правительство Индии пытается привлекать такие проекты с помощью налоговых льгот. В частности, иностранные поставщики облачных услуг могут получить налоговые освобождения до 2047 года, если услуги для зарубежных клиентов предоставляются через индийские центры обработки данных.

По данным правительства, установленная мощность центров обработки данных в Индии выросла примерно с 375 мегаватт в 2020 году до 1,5 гигаватт в 2025 году. Отраслевые оценки свидетельствуют, что к концу десятилетия этот показатель может превысить 8 гигаватт благодаря развитию облачных технологий, искусственного интеллекта и спроса на локальную обработку данных.

Новое соглашение стало очередным этапом сотрудничества между компаниями после того, как Meta инвестировала 5,7 миллиарда долларов в Jio Platforms в 2020 году. С тех пор партнерство охватило цифровые сервисы, корпоративные решения на основе ИИ и инфраструктуру для систем нового поколения.

В рамках проекта Meta будет арендовать мощности в новом центре обработки данных Reliance в Джамнагаре. Компании сообщили, что объект будет работать на возобновляемой энергии, а для охлаждения будет использовать опресненную морскую воду. Meta будет оплачивать все расходы на энергию и воду, необходимые для ее работы на этой площадке.

В Reliance заявили, что центр обработки данных мощностью 168 мегаватт будет готов в течение двух лет и в дальнейшем сможет расширяться. Он также будет обеспечивать потребности глобальной инфраструктуры Meta и ее вычислений для искусственного интеллекта.

Согласно договору, Reliance будет предоставлять полный комплекс услуг — от проектирования и строительства до обеспечения возобновляемой энергией, подключения и дальнейшей эксплуатации объекта.

Отдельно Meta сообщила, что законтрактовала почти 1 гигаватт новых мощностей возобновляемой энергетики в Индии через соглашения с CleanMax и Fourth Partner Energy. Они будут дополнять энергообеспечение центра обработки данных в Джамнагаре.

Финансовые условия сделки, типы ИИ-нагрузок, которые будут выполняться на объекте, а также возможные дальнейшие инвестиции Meta в инфраструктуру искусственного интеллекта в Индии компании не раскрыли.