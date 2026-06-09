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epravda.com.ua logoepravda
9 Июня 2026, 22:55
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Индия закрывает лазейку для "теневых" танкеров, которые обходят санкции

Индийский орган по сертификации безопасности судов ужесточает подход к судам, вовлеченным в обход международных торговых санкций, отменив сертификацию более 200 танкеров и других судов с 2023 года.

Индия закрывает лазейку для &#34;теневых&#34; танкеров, которые обходят санкции.
Индия закрывает лазейку для "теневых" танкеров, которые обходят санкции.

Indian Register of Shipping (IRClass) входит в число ведущих мировых сертификаторов судов. Исключение из его реестра, вероятно, затруднит для судна получение страховки и потенциальный доступ в порты, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

С 2023 года IRClass, базирующийся в Мумбаи, исключил из своего реестра 235 судов, преимущественно нефтяных танкеров, а также несколько газовозов, заявил исполнительный директор некоммерческой организации Арун Шарма.

По его словам, ранее в реестре было несколько судов, попавших под западные санкции, но теперь у IRClass есть "очень комплексная" санкционная политика.

"Примерно с 2023 года мы не принимаем никаких судов, на которые наложены какие-либо санкции — будь то санкции США, Европы или Великобритании", — сказал Шарма.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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