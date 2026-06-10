Инга Ионесий и Серджиу Гурдуза будут назначены послами в Индии и Португалии.

Как сообщили в МИДе, Инга Ионесий будет назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Молдова в Индии, а Серджиу Гурдуза - в Португалии, передает moldpres.md

На заседании генеральный секретарь Министерства иностранных дел Думитру Соколан представил кандидатуры и подчеркнул профессиональный опыт двух дипломатов. По его словам, накопленный кандидатами экспертный опыт будет способствовать продвижению интересов Республики Молдова и укреплению двусторонних отношений с государствами аккредитации.

У Инги Ионесий более 25 лет опыта в сфере государственного управления, дипломатии и международного экономического сотрудничества. На протяжении своей карьеры она занимала руководящие должности в Министерстве экономики, примэрии Кишинева и Министерстве иностранных дел. В 2016–2020 гг. была послом Молдовы в Эстонии. Кроме того, она координировала переговоры и реализацию Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский союз и Договор о всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли (DCFTA). С 2021 года она возглавляет Управление институционального менеджмента в Министерстве иностранных дел и была вовлечена в организацию Саммита Европейского политического сообщества 2023 года. За свою деятельность награждена медалью "Meritul Civic".

У Серджиу Гурдузы более 16 лет опыта в области юстиции, управления и внешних отношений. Сейчас он завершает свои полномочия в качестве генерального консула Республики Молдова в Стамбуле. Ранее он был заместителем министра юстиции, главным государственным советником премьер-министра, членом Центральной избирательной комиссии и советником председателя парламента. В 2025 году удостоен государственной награды "Ordinul Onoarei". Является ассоциированным членом Ассоциации за партиципативную демократию ADEPT.

Оба дипломата смогут приступить к выполнению своих обязанностей после завершения необходимых юридических процедур, включая утверждение назначения постановлением правительства и президентским указом.