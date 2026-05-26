BYD рассекретил недорогой городской хэтчбек специально для Европы.

На изображениях видно, что дизайн BYD Dolphin G выдержан в традиционном стиле марки. У него раскосые фары, изогнутая оконная линия и спойлер на крыше. Отмечается, что городской хэтчбек В-класса достигает 4 160 мм в длину, то есть он будет больше Renault Clios, Skoda Fabia или Toyota Yaris, сообщает focus.ua

Подробности и характеристики BYD Dolphin G пока держат в секрете. Известно, что хэтчбек получит переднеприводную плагин-гибридную установку DM-i с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Общий запас хода на бензине и электротяге достигнет примерно 1 000 км. Также видно, что авто имеет панорамную крышу и камеры кругового обзора.

Хэтчбек будут выпускать на новом предприятии в Сегеде (Венгрия). Ориентировочная цена BYD Dolphin G составит 23-25 тыс. евро. Он станет первенцем в новой линейке моделей, которые будут разрабатываться в Европе для местного рынка. Среди них будут как гибриды, так и электрокары.