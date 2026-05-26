theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
focus
26 Мая 2026, 16:45
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

BYD рассекретил недорогой городской хэтчбек специально для Европы

Новый BYD Dolphin G — первая модель марки, созданная специально для европейского рынка. Его презентуют в июле, а продажи начнутся осенью, передает издание Autocar.

BYD рассекретил недорогой городской хэтчбек специально для Европы.
BYD рассекретил недорогой городской хэтчбек специально для Европы.

На изображениях видно, что дизайн BYD Dolphin G выдержан в традиционном стиле марки. У него раскосые фары, изогнутая оконная линия и спойлер на крыше. Отмечается, что городской хэтчбек В-класса достигает 4 160 мм в длину, то есть он будет больше Renault Clios, Skoda Fabia или Toyota Yaris, сообщает focus.ua

Подробности и характеристики BYD Dolphin G пока держат в секрете. Известно, что хэтчбек получит переднеприводную плагин-гибридную установку DM-i с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Общий запас хода на бензине и электротяге достигнет примерно 1 000 км. Также видно, что авто имеет панорамную крышу и камеры кругового обзора.

Хэтчбек будут выпускать на новом предприятии в Сегеде (Венгрия). Ориентировочная цена BYD Dolphin G составит 23-25 тыс. евро. Он станет первенцем в новой линейке моделей, которые будут разрабатываться в Европе для местного рынка. Среди них будут как гибриды, так и электрокары.

Источник
focus
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте