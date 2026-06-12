Рекордный рост цен на золото замедляется.

Обратное движение цен на золото вызвало сомнения относительно продолжительности его рекордного роста, даже несмотря на то, что геополитические риски, бюджетные дефициты и покупка золота центральными банками продолжают поддерживать долгосрочные перспективы для этого актива, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

После достижения рекордного уровня в 5 595 долларов в январе спотовые цены на золото упали на 25%, поскольку война в Иране спровоцировала рост цен на нефть и усилила ставки на повышение процентных ставок.

Это ограничило привлекательность золота как актива-убежища — как это было во время прошлых экстремальных потрясений — и привело к падению цен до шестимесячного минимума в четверг.

"В очень краткосрочной перспективе рынку предстоит переварить риск повышения ставок ФРС и укрепления доллара", — отметил Аакаш Доши, руководитель отдела стратегии по золоту и металлам в State Street Investment Management.

Доши видит возможности для восстановления цен на золото, если конфликт на Ближнем Востоке утихнет, а нефть подешевеет до 80 долларов за баррель.

В долгосрочной перспективе золото может вновь стать безопасным активом по мере роста бюджетных дефицитов и если последствия конфликта с Ираном приведут к фрагментации геополитической ситуации.