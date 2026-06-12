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epravda.com.ua logoepravda
12 Июня 2026, 22:52
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Рекордный рост цен на золото замедляется

Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики США и сильного доллара несколько ослабили "идеальный шторм", который стимулировал рост цен на золото с 2023 года, оставив цены в уязвимой зоне около 4 000 долларов за унцию.

Рекордный рост цен на золото замедляется.
Рекордный рост цен на золото замедляется.

Обратное движение цен на золото вызвало сомнения относительно продолжительности его рекордного роста, даже несмотря на то, что геополитические риски, бюджетные дефициты и покупка золота центральными банками продолжают поддерживать долгосрочные перспективы для этого актива, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

После достижения рекордного уровня в 5 595 долларов в январе спотовые цены на золото упали на 25%, поскольку война в Иране спровоцировала рост цен на нефть и усилила ставки на повышение процентных ставок.

Это ограничило привлекательность золота как актива-убежища — как это было во время прошлых экстремальных потрясений — и привело к падению цен до шестимесячного минимума в четверг.

"В очень краткосрочной перспективе рынку предстоит переварить риск повышения ставок ФРС и укрепления доллара", — отметил Аакаш Доши, руководитель отдела стратегии по золоту и металлам в State Street Investment Management.

Доши видит возможности для восстановления цен на золото, если конфликт на Ближнем Востоке утихнет, а нефть подешевеет до 80 долларов за баррель.

В долгосрочной перспективе золото может вновь стать безопасным активом по мере роста бюджетных дефицитов и если последствия конфликта с Ираном приведут к фрагментации геополитической ситуации.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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