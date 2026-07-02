Мировые центробанки закупили более 40 тонн золота в мае.

В мае 2026 года мировые центробанки значительно увеличили закупки золота.

Чистые покупки золота составили 41,2 т, что вдвое превышает аналогичный показатель месяцем ранее. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту.

«Центральные банки в мае снова вернулись к активным закупкам, действовали весьма энергично»,— отметила аналитик WGC Марисса Салим. По результатам недавнего опроса WGC, 89% центробанков прогнозируют рост объема золота в мировых резервах в следующем году, а рекордные 45% — увеличение запасов золота в собственных резервах.

Наибольшую активность в покупке проявили Национальный банк Польши, увеличивший золотовалютные резервы на 18,2 т, Народный банк Китая — на 10 т, а также Узбекистан (8,7 т), Казахстан (6,9 т), Сингапур (3,6 т), Чехия (1,7 т) и Иордания (1,1 т). Банк России, напротив, продолжил продажи золота и реализовал 6,2 т в мае. Турция также уменьшила резервы на 2,7 т.