Разведка США считает, что Израиль сорвет сделку с Ираном.

Разведка США предупредила администрацию Трампа, что премьер-министр Израиля Нетаньяху может попытаться сорвать долгосрочное соглашение Вашингтона с Тегераном. Отмечается, что Израиль недоволен условиями этой сделки.

Разведка США предупредила администрацию президента Дональда Трампа, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, попытается сорвать долгосрочное соглашение об урегулировании конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщила в пятницу, 19 июня, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных отставных и действующих американских чиновников, передает dw.com

По данным разведслужбы, Израиль намерен продолжать военные операции против поддерживаемого Ираном ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах", что противоречит требованию Тегерана для дальнейших переговоров с Вашингтоном. Намерение Нетаньяху продолжать боевые действия объясняется тем, что, во-первых, Израиль недоволен условиями подписанного 17 июня США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Власти страны считают, что соглашение избавляет Тегеран от "режима максимального давления" и может ограничить возможности Израиля по защите от "Хезболлах".

Во-вторых, для Нетаньяху, который готовится к парламентским выборам осенью 2026 года, важно, что большинство жителей Израиля поддерживают борьбу с "Хезболлах". По данным майского опроса местного Института исследований национальной безопасности, 70% проживающих в стране евреев выступают за усиление борьбы с этим движением. Так что прекращение боевых действий или вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с юга Ливана населением Израиля будет воспринято как поражение Нетаньяху, указывает WP со ссылкой на вывод из отчета разведки США.

CNN: Нетаньяху намерен давить на Трампа через СМИ и поддерживающих Израиль сенаторов

Как утверждает американский телеканал CNN, среди возможных шагов Нетаньяху по срыву сделки США и Ирана - давление на Трампа. По данным источника телеканала, израильский премьер считает, что итоговое соглашение между США и Ираном не будет достигнуто, в том числе потому что Тегеран не согласится на ограничения ядерной программы. Для донесения своей позиции Нетаньяху пытается использовать правых блогеров и СМИ, а также поддерживающих Израиль американских сенаторов.

СМИ: Израиль и "Хезболлах" договорились о перемирии

В то же время агентство Reuters и британский телеканал Sky Sports со ссылкой на источники сообщили, что Израиль и "Хезболлах" 19 июня достигли соглашения о прекращении огня. При этом израильский источник Reuters заявил, что, несмотря на это, ЦАХАЛ останется в южных регионах Ливана. Впрочем, Бейрут уже заявил о нарушении перемирия бойцами ЦАХАЛ, которые якобы наносили удары уже после начала режима прекращения огня. В Израиле эту информацию не подтверждали.

Без перемирия в Ливане Иран отказывался вести дальнейшие переговоры с США

Прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, - один из ключевых пунктов из подписанного Вашингтоном и Тегераном меморандума, который остановил инициированную 28 февраля США и Израилем войну с Ираном. Документ предполагает, что сразу после подписания начинается 60-дневный период переговоров между сторонами, в ходе которого они должны согласовать окончательный вариант мирного соглашения.

Впрочем, боевые действия в Ливане продолжались и после подписания меморандума. В условиях этого стало известно, что запланированные на 19 июня переговоры делегаций США и Ирана в Швейцарии "перенесены". При этом до позднего вечера 18 июня швейцарская сторона рассчитывала, что мероприятие состоится и ожидала принять представителей не только двух этих государств, но и стран-посредников - Катара и Пакистана.

А иранское агентство Tasnim еще 18 июня сообщило, что, прежде чем начнутся следующие раунды переговоров, иранские переговорщики хотят увидеть признаки выполнения меморандума со стороны США. Трамп в свою очередь 19 июня отреагировал на перенос переговоров. "Это не мы пошли на встречу от отчаяния, а Иран. Им конец! Мы определим, как пройдут эти 60 дней (переговоров - прим. Ред.). Они не получат денег, даже десяти центов", - написал он в соцсети Truth Social.