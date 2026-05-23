eurointegration
23 Мая 2026, 11:30
После отставки Габбард национальную разведку США возглавит бывший офицер ЦРУ

Исполняющим обязанности директора Национальной разведки США станет бывший офицер ЦРУ Аарон Лукас после того, как Тулси Габбард подала в отставку.

Об этом пишет Bloomberg, передает eurointegration.com.ua

Американский президент Дональд Трамп объявил 22 мая, что Лукас заменит Габбард на посту директора Национальной разведки в качестве исполняющего обязанности.

Как отмечается, Лукас разделяет некоторые из самых ярых убеждений президента США Дональда Трампа, в частности относительно того, что разведывательные агентства "заразились" идеологией "политической корректности".

Во время слушаний по утверждению на должность заместителя Габбарда в прошлом году Лукас предупредил, что американское разведывательное сообщество, состоящее из 18 ведомств, стало "бесцельным, раздутым, не склонным к риску и порой оторванным от основной миссии разведки".

Он похвалил Трампа и Габбард за то, что они "избавились от токсичного политического догмата о разнообразии, равенстве и инклюзивности, который в лучшем случае отвлекал внимание, а в худшем – настраивал сотрудников разведки друг против друга".

После работы аналитиком в Институте Като Лукас в 2002 году присоединился к администрации президента Джорджа Буша в качестве главного автора речей в офисе торгового представителя США Роберта Зоелика. Во время первого срока Трампа он работал в Совете национальной безопасности.

Что касается остальной части своей карьеры, он заявил в показаниях перед Сенатом, что "в течение последних более 20 лет я работал оперативным сотрудником ЦРУ в тени, никогда не привлекая внимания к своей настоящей работе, держась подальше от социальных сетей и будучи активным на передовой разведки".

Впоследствии он был руководителем аппарата Ричарда Гренелла, бывшего посла Трампа в Германии, когда тот исполнял обязанности директора национальной разведки.

Напомним, пребывание Габбард на должности сопровождалось противоречивыми и запутанными заявлениями, особенно в отношении войны США с Ираном, что порой приводило к конфликтам с Белым домом и потере его поддержки.

Сенат назначил Габбард на должность в феврале 2025 года.

Накануне ее назначения американское разведывательное сообщество и их европейские коллеги выражали обеспокоенность по поводу номинации Габбард, особенно учитывая ее пророссийские взгляды.

Габбард была известна тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критиковала ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, а также называла политику США в отношении Украины "вторым Афганистаном".

