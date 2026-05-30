30 Мая 2026, 11:30
Разведка США ошиблась в оценках минирования Ормузского пролива

Вооруженные силы Соединенных Штатов пока не могут ни подтвердить разведывательную информацию, ни подкрепить заявления американского руководства по поводу установки Ираном мин в Ормузском проливе.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники, передает media.az

Напомним о том, что американские спецслужбы предполагали, что иранцы могли заложить мины в проливе либо до начала военного конфликта в конце февраля, либо в первые дни боевых действий. Глава Белого дома Дональд Трамп и представители администрации США регулярно утверждали, что Тегеран способен заминировать этот стратегически важный водный путь, напоминает телеканал.

Американские военные неоднократно использовали беспилотные подводные аппараты и авиационные средства для поиска мин, однако обнаружили лишь «несколько объектов», отдаленно напоминающих мины. При этом подтверждение того, что эти объекты действительно являются минами, по-прежнему отсутствует, указывает NBC News.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее подчеркивал, что обвинения в адрес Тегерана в минировании Ормузского пролива «являются абсолютно вводящими в заблуждение и преследуют исключительно политические цели».

