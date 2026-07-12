Разведка Нидерландов: Россия взламывает в Европе IP-камеры.

Российские хакеры регулярно взламывают камеры наблюдения в странах НАТО и Украине. С их помощью спецслужбы РФ пытаются определить пути поставок военной помощи Киеву и ее объемы.

Связанные с Москвой хакеры систематически взламывают гражданские IP-камеры в странах НАТО, а также в Украине, стремясь отслеживать поставки вооружений Киеву и маршруты военных перевозок, утверждают спецслужбы Нидерландов. В совместном заявлении нидерландской Службы общей разведки (AIVD) и Военной разведки (MIVD), опубликованном в пятницу, 10 июля, указывается, что "масштабная российская операция" нацелена на камеры видеонаблюдения, установленные вдоль путей транспортировки военной техники, передает dw.com

Получая к ним доступ, спецслужбы РФ выясняют, какое вооружение из Европы направляется Украине и в каких объемах, поясняют AIVD и MIVD.

Хакеры используют уязвимости камер

Для получения доступа к IP-камерам хакеры используют уязвимости широко распространенных устройств, которые подключены к интернету и применяются на предприятиях и в частных домах. В частности, речь идет о том, что пользователи зачастую прибегают к стандартным паролям, а на камерах установлено устаревшее ПО и типовые настройки безопасности, отмечают спецслужбы Нидерландов.

Среди взломанных злоумышленниками камеры оказались и расположенные на военно-логистических маршрутах в самих Нидерландах - одном из важных транзитных узлов для поставок военной помощи Украине. AIVD и MIVD подчеркивают, что географическое положение страны и ее роль в снабжении Киева делают страну одной из приоритетных целей разведывательных операций РФ.

О том, что российские спецслужбы занимаются взломом различных камер видеонаблюдения на границах и вблизи военных объектов, чтобы шпионить за западной помощью, поступающей в Украину, еще весной 2025 года заявляли разведывательные службы Великобритании.