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unian.net logounian
13 Июня 2026, 11:00
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В Китае заявили, что за морем вокруг страны наблюдают черепахи-шпионы

Якобы иностранные разведки отправляют черепах и разных рыб картографировать морское дно.

В Китае заявили, что за морем вокруг страны наблюдают черепахи-шпионы.
В Китае заявили, что за морем вокруг страны наблюдают черепахи-шпионы.

В Китае заявили, что иностранные разведки используют животных-шпионов для наблюдения за водными ресурсами возле китайского побережья. В частности, черепах с датчиками, передает unian.net

Как пишет The Guardian, подобное сообщение появилось в китайской платформе WeChat, где Министерство государственной безопасности Китая предупредило, что в морях вокруг Китая тихо разворачивается "невидимая тайная война". Они считают, что животные помогают собирать данные для создания подводных карт. В сообщении говорится, что это представляет "серьезную угрозу национальной безопасности Китая".

Кроме черепах, как утверждается, используются крупные "шпионские рыбы". Подобных рыб с прикрепленными датчиками уже вылавливали в китайских водах.

В сообщении говорится, что животные "в режиме реального времени собирали конфиденциальные данные о морской среде, такие как температура воды, соленость и океанские течения, и передавали их за границу через спутник". Но при этом не уточнялось, кто отправил их собирать данные.

Министерство также заявило, что возле Китая установлены буи с "комплектом метеорологических датчиков". Они позволяют отслеживать акустические сигналы китайских подводных лодок в режиме реального времени.

Министерство также упомянуло новый тип "волнового планера", работающего за счет волнового движения и солнечной энергии, который используется иностранными субъектами для передачи "военно-связанных данных о морской среде и информации о деятельности судов".

"Китай регулярно заявляет о шпионской деятельности в близлежащих водах, включая Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море и Тайваньский пролив. Эти воды одни из самых важных с военной точки зрения и спорных в мире. В 2024 году он заявил, что обнаружил "маяки", скрытые на дне океана, которые могут направлять движение иностранных подводных лодок и "заранее подготовить поле боя", - пишут журналисты.

Есть данные, что правительство платит рыбакам десятки тысч долларов за обнаружение шпионских устройств.

Источник
unian.net logounian
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