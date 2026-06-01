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logos.press.md logologos
30 Июня 2026, 08:02
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В Молдове вводят статус финансового разведчика

Действовать разведчики будут в рамках Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

В Молдове вводят статус финансового разведчика.
В Молдове вводят статус финансового разведчика.

В рамках этого органа учреждается специальный статус сотрудника финансовой разведки. Для них разработана процедура обязательной сертификации, сообщает logos-press.md

Статус предполагает и отдельное регулирование полномочий, гарантий, прав, обязанностей и ограничений. Предусмотрены и стимулы — для поощрения исполнения обязанностей, связанных с повышенными рисками деятельности.

Соответствующий законопроект был утвержден парламентом в первом чтении. Как отмечают авторы, для укрепления институциональной базы службы и введения сертификации в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кроме того, часть сотрудников отчётных единиц будут обязаны раз в 3 года пройти курс обучения в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег. По его окончании также  будет  предусмотрена сертификация.

Напомним, отчетными единицами в этой сфере, согласно законодательству, считаются банки, обменники, инвестобщества, Единый центральный депозитарий ценных бумаг,  страховщики, администраторы факультативных пенсионных фондов, небанковские кредитные организации, ссудо-сберегательные ассоциации, агенты по недвижимости, платежные общества, общества–эмитенты электронных денег и поставщики почтовых услуг, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, медиаторы, организаторы азартных игр, аудиторы, а также лица, реализующие драгметаллы, произведения искусства, поставщики услуг в сфере коллективного финансирования и виртуальных активов.

Источник
logos.press.md logologos
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