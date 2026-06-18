В Службе по борьбе с отмыванием денег появится офицер финансовой разведки.

Этот шаг направлен на приведение законодательства Молдовы в соответствие с международными стандартами группы «Эгмонт».

Поправки в действующее законодательство, одобренные правительством в среду, 17 июня, призваны наделить сотрудника финансовой разведки особым правовым статусом и обеспечить повышенные профессиональные гарантии, необходимые для работы с чувствительной и сложной информацией, сообщает logos-press.md

Согласно новым правилам, офицер финансовой разведки получит расширенные права доступа к данным с ограниченным доступом и их обработки. При этом на него будут возложены строгие обязательства по соблюдению принципов добросовестности, конфиденциальности и независимости от любого политического влияния.

Специалист будет нести четкую ответственность в процессах анализа, надзора и международного сотрудничества — задачи, выходящие за рамки обычной государственной службы и требующие особого режима защиты персональных данных и государственной тайны.

Как утверждают авторы проекта, внедрение этой должности не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета в 2026 году, так как учреждение покроет соответствующие затраты за счет внутренних резервов. Более того, проект предусматривает сокращение одной должности заместителя директора, что позволит сэкономить на расходах на персонал более 4,3 млн леев.

«Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег необходимы четкие инструменты, специализированный персонал и надлежащий потенциал для оперативного реагирования. СПБОД становится главным экспертным и координационным центром в этой области. Эти изменения необходимы для того, чтобы Республика Молдова смогла выстроить функциональную и надежную систему, способную эффективно предотвращать риски отмывания денег и финансирования терроризма», — заявил министр юстиции Владислав Кожухарь.