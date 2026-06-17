Расследование: Абрамович и Ротенберг финансируют деятельность Шора.

Структуры, связанные с российскими миллиардерами Романом Абрамовичем и Аркадием Ротенбергом, финансировали проекты Илана Шора, который занимается обходом санкций для российского бизнеса и вмешательством в выборы за рубежом.

Об этом говорится в расследовании «Новой газеты Европа», передает theins.ru

Как выяснили журналисты, через связанную с Шором компанию «Диаманд Эстейт» проходили крупные суммы, направлявшиеся на различные проекты предпринимателя, включая фонд «Евразия», который власти Молдовы и западные страны связывают с вмешательством в политические процессы на постсоветском пространстве.

Согласно данным расследования, более 7 млрд рублей (83 млн евро) поступили в структуру Шора от Качканарского горно-обогатительного комбината, входящего в группу «Евраз», крупнейшим акционером которой является Роман Абрамович. Еще около 65 млрд рублей (774 млн евро) пришли через компанию «Бизнес Брокер Финанс», которая, по данным «Новой Газеты Европа», также связана с менеджерами из орбиты «Евразии».

Кроме того, журналисты обнаружили перечисления от компаний, связанных с Аркадием Ротенбергом. По данным расследования, как минимум 381 млн рублей (4,5 млрд евро) поступили от структур, действующих в его интересах.

Шор за последние годы создал в России целую финансовую инфраструктуру, которая помогает проводить международные расчеты в обход санкций. Его компания «А7», 49% которой принадлежит государственному Промсвязьбанку, занимается организацией международных платежей для российского бизнеса. Кроме того, Шора связывают с финансированием танкеров теневого флота, перевозящих российскую нефть, а также с политическими проектами в Молдове и Армении.

В пресс-офисе Абрамовича «Новой Газете Европа» заявили, что бизнесмен является миноритарным акционером «Евразии» и не участвует в оперативном управлении компанией, поэтому не располагает информацией по вопросам, изложенным в запросе журналистов. Представители Шора, Ротенберга и ряда других упомянутых в расследовании лиц на запросы издания не ответили.

Беглый олигарх и политик Илан Шор проживает в Москве, в Молдове он осужден на 15 лет по делу о выводе около $1 млрд из банковской системы страны. Как выяснил The Insider, в 2024 году он работал на понижение рейтинга президента Молдовы Майи Санду перед президентскими выборами.