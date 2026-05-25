Майя Санду: Объединение местных администраций утроит финансирование регионов.

Об этом заявила президент Майя Санду, призвав местные власти и граждан активно включаться в реформу, которая откладывалась последние 20 лет, передает rupor.md

Главная цель масштабных изменений — преодолеть критическую раздробленность и повысить уровень жизни в селах. Президент подчеркнула, что объединяются исключительно административные структуры, в то время как сами села, их названия и локальная идентичность полностью сохраняются.

Чтобы поддержать участников процесса, государство кардинально меняет подход к финансированию:

Прямые выплаты: Объединившиеся мэрии получат по 3 000 леев на каждого жителя (финальная сумма рассчитывается умножением этой ставки на общее число граждан).

Содержание госаппарата: В малых мэриях (до 3 000 человек) на чиновников уходит до 30% местного бюджета, тогда как в крупных муниципалитетах (от 10 000 жителей) — всего 10%.

Инвестиции в развитие: Мелкие администрации могут направить на инфраструктуру лишь 20% бюджета — это в два раза меньше возможностей крупных объединенных мэрий.

Почему малые мэрии не справляются

Президент привела статистику, доказывающую неэффективность нынешней системы, где 87% мэрий имеют менее 3 000 жителей (в среднем на одну администрацию в Молдове приходится в 17 раз меньше населения, чем в Литве):

Вода и канализация: Маленькие населенные пункты способны обеспечить этими услугами лишь 40% хозяйств. Более крупные администрации (от 3 000 до 5 000 жителей) успешно закрывают эту потребность уже на 65%.

Ресурсы: Укрупненные мэрии обладают гораздо более высокой способностью привлекать внешние инвестиции, гранты и успешно модернизировать дороги, школы и больницы.

Майя Санду жестко прокомментировала волну дезинформации вокруг реформы, отметив, что ложные слухи распространяются намеренно, чтобы запугать людей и заблокировать развитие сёл.

«Реформу слишком много лет откладывали, потому что она крайне сложна и не приносит легких голосов или аплодисментов. Но откладывать её дальше — значит лишать наши села шанса на будущее. Простого пути или магии не существует, мы победим только вместе», — заявила глава государства.

Президент призвала молодежь, знающую европейские стандарты жизни, помогать развенчивать фейки внутри своих общин, а мэров — принимать решения, руководствуясь исключительно интересами жителей, а не политической выгодой.

Процесс подготовки реформы местного публичного управления стартовал в конце января. Парламент уже упростил законодательную процедуру добровольного слияния на основе масштабных консультаций, в которых приняли участие более 4 500 граждан и глав местных администраций. На сегодняшний день в Молдове официально утверждено уже 608 решений о добровольном объединении.