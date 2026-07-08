Радев: Оружия для Украины у Болгарии больше нет, но мы можем ремонтировать технику.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна исчерпала возможности оказания военной помощи Украине, но могла бы помогать в ремонте техники.

Об этом он сказал по прибытии на саммит НАТО в Анкаре, сообщает eurointegration.com.ua

"Мы исчерпали наши возможности по оказанию военной поддержки, я имею в виду оружие и боеприпасы с болгарских военных складов", – заявил Радев.

"Мы предоставили 13 пакетов и больше у нас нет ничего, что можно было бы поставить Украине. То, что мы можем, – это техническая военная поддержка. Мы можем обеспечить ремонт военного оборудования в Болгарии. Это наша поддержка", – добавил он.