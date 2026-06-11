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moldpres.md logomoldpres
11 Июня 2026, 22:41
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Молдова и Болгария осенью проведут экономический форум для новых партнерств и инвестиций

Об этом объявил премьер-министр Александру Мунтяну, который сегодня, 11 июня, вернулся из Софии.

Молдова и Болгария осенью проведут экономический форум для новых партнерств и инвестиций.
Молдова и Болгария осенью проведут экономический форум для новых партнерств и инвестиций.

Премьер подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на встрече с его болгарским коллегой Руменом Радевым, передает moldpres.md

«Я вернулся из однодневного визита в Софию. Состоялась очень хорошая встреча с премьер-министром Руменом Радевым, главой болгарского правительства. Мы договорились, что осенью в Кишиневе организуем экономический форум, сфокусированный на трех направлениях: IT, агропродовольственная промышленность и проекты в энергетической сфере, в которой Болгария специализируется и где мы можем создать и искать определенные синергии между нашими компаниями и компаниями из Болгарии», — заявил Александру Мунтяну.

Он сообщил, что в конце июня Кишинев примет новую экономическую миссию MEDEF, французской экономической организации, которая, по словам официального лица, «принесет новые партнерства».

Источник
moldpres.md logomoldpres
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