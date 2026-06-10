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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 21:15
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Молдова и Болгария расширят сотрудничество в сфере поставок газа

Премьер-министр Александр Мунтяну встретился в Софии со своим болгарским коллегой Руменом Радевым на полях саммита Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Молдова и Болгария расширят сотрудничество в сфере поставок газа.
Молдова и Болгария расширят сотрудничество в сфере поставок газа.

Одной из главных тем переговоров стало углубление взаимодействия в энергетическом секторе. Молдавская сторона выразила высокую заинтересованность в совместных проектах по поставкам и хранению природного газа, региональной связности, а также в расширении деятельности болгарской государственной компании Bulgargaz на молдавском рынке. Стороны отдельно отметили важность участия в инициативе «Вертикальный газовый коридор», которая помогает диверсифицировать закупки топлива, передает rupor.md

По итогам встречи Мунтяну заявил:

«Республику Молдова и Болгарию связывают тесная дружба, конструктивное партнерство и общий интерес к стабильному, безопасному и процветающему Черноморскому региону. Мы рассчитываем на продолжение поддержки Болгарии в нашем процессе европейской интеграции и хотим укрепить сотрудничество в сферах, представляющих интерес для наших стран».

Помимо этого, премьер-министры обсудили развитие Тараклийского филиала Русенского университета имени Ангела Кынчева и вопросы поддержки болгарского меньшинства в Молдове в условиях реформы местного публичного управления. Премьер-министр Молдовы поблагодарил Софию за финансовую поддержку социальных и инфраструктурных программ, которая за 2024–2025 годы превысила 600 тысяч евро. Главы правительств также обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в Черноморском регионе, которая остается нестабильной из-за продолжающихся боевых действий в Украине.

Молдова и Болгария расширят сотрудничество в сфере поставок газа

Источник
rupor.md logorupor
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