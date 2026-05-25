Россия предупредила о новых ударах по Киеву после применения «Орешника».

«В сложившихся условиях Вооружённые силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение», — говорится в заявлении, передает rtvi.com

Удары будут наноситься также по центрам принятия решений и командным пунктам, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД указал, что эти объекты «рассредоточены по всему Киеву». В связи с этим ведомство предупредило иностранных граждан, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.