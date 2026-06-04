Генсек НАТО - военным из РФ: Вас оставят умирать в грязи.

"Существует очень высокая вероятность того, что вы погибнете или будете ранены, находясь там (на фронте), - и, скорее всего, если вы будете ранены, вас оставят мучиться в грязи и умирать", - заявил Марк Рютте, передает dw.com

"С вами заключают нечестную сделку. Молодые люди, такие как вы, которые идут воевать, - вас не будут обучать", - предупредил Рютте, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в в Киеве.

"Снаряжение, которое они (власти РФ) вам предоставят, не будет соответствовать стандартам", - цитирует генсека пресс-служба Североатлантического альянса.

"Десятки тысяч жертв - это не абстрактные цифры"

Как заявили в НАТО, в войне в Украине Россия ежемесячно теряет более 30 тысяч человек. Это больше, чем потерял Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане в 1980-х годах, указали в альянсе, назвав цифры "абсолютно ошеломляющими".

"Поэтому, когда мы говорим о десятках тысяч жертв, - это не абстрактные (цифры). Вероятно, это будете вы", - резюмировал Рютте.