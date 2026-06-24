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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Июня 2026, 20:45
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Мерц: Путин должен решить, готов ли он к переговорам с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент России Владимир Путин должен определиться, согласиться ли на предложение о переговорах, выдвинутое президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мерц: Путин должен решить, готов ли он к переговорам с Зеленским.
Мерц: Путин должен решить, готов ли он к переговорам с Зеленским.

Об этом глава правительства Германии сказал во время выступления в Бундестаге, передает eurointegration.com.ua

Мерц напомнил, что Зеленский еще в начале июня предложил главе Кремля провести переговоры, и поэтому теперь только от Путина зависит – согласиться на это предложение или нет.

"Я хочу еще раз очень четко сказать: со стороны Украины есть конкретное предложение собраться для переговоров. Украинский президент 4 июня написал письмо российскому лидеру и призвал его быть готовым к переговорам", – сказал он.

По словам канцлера, единственным условием Зеленского было проведение встречи не в Москве. Мерц подчеркнул, что глава Кремля отклонил это предложение.

"Путин отказался от этой встречи, и поэтому только от него зависит решение – согласиться сейчас на это предложение или нет", – заявил канцлер.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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