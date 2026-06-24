Против Урсулы фон дер Ляйен начали расследование из-за секретного чата с Зеленским.

Европейский омбудсмен Тереза Аньинью приняла решение начать расследование против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за ее секретного чата с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Речь идет о чате, в числе участников которого были канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Великобритании Кир Стармер, передает meduza.io

Расследование касается не самого содержимого чата, а того, не нарушила ли Еврокомиссия правила прозрачности, отказав в доступе к этой переписке.

О существовании этого чата стало известно в январе. После этого нидерландская расследовательская организация Follow the Money (FTM) запросила доступ к переписке, но Еврокомиссия отклонила запрос под предлогом того, что публикация могла бы «нанести ущерб международным отношениям ЕС с третьими странами». По данным СМИ, в чате обсуждались в том числе стратегии взаимодействия с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что расследование продлится несколько месяцев, а до середины июля должна состояться встреча представителей Еврокомиссии и омбудсмена.