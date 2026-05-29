eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Мая 2026, 17:52
1 420
Фон дер Ляйен: ЕС готов разблокировать для Венгрии более 16 млрд евро

Европейский Союз готов разблокировать для нового правительства Венгрии более 16 млрд евро средств, заблокированных из-за действий предыдущего премьера Виктора Орбана, которые противоречили европейским ценностям.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в пятницу, 29 мая, передает eurointegration.com.ua

"Учитывая принимаемые реформы и осуществляемые инвестиции, я очень рада объявить сегодня, что мы можем разблокировать 10 млрд евро для Венгрии", – заявила фон дер Ляйен, имея в виду замороженные средства из фондов восстановления и устойчивости.

Она также отметила, что в Венгрии уже был "достигнут значительный прогресс в отношении государственных операционных фондов".

Таким образом, Еврокомиссия также имеет возможность разблокировать для Будапешта фонды, связанные с технологиями, на сумму 4,2 млрд евро.

Общая сумма, которую уже могут разблокировать для Венгрии в ЕС, превысит 16 млрд евро.

Источник
