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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 16:27
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Фон дер Ляйен: ЕС в ближайшие дни откроет первый переговорный кластер с Молдовой и Украиной

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие дни Европейский союз откроет первый переговорный кластер с Молдовой и Украиной. По ее словам, это станет переходом к следующему этапу процесса вступления.

Фон дер Ляйен: ЕС в ближайшие дни откроет первый переговорный кластер с Молдовой и Украиной.
Фон дер Ляйен: ЕС в ближайшие дни откроет первый переговорный кластер с Молдовой и Украиной.

Заявление прозвучало на фоне объявления о новом, 21 пакете санкций против России и дополнительной финансовой поддержке Украины, передает rupor.md

«В ближайшие дни мы откроем первый кластер с Украиной и Молдовой. Это фактически открывает дверь к следующему этапу процесса вступления, формальному началу переговоров», — заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что Украина продолжает реформы даже в условиях российских атак, и заявила, что теперь ЕС должен выполнить свою часть работы.

«Украина выполнила свою часть. Поэтому сейчас самое время, чтобы и мы выполнили свою», — сказала глава Еврокомиссии.

Источник
rupor.md logorupor
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