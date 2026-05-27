Глава Еврокомиссии предлагает назначить спецпосланника по ИИ, его роль пока не ясна.

Об этой идее на прошлой неделе упомянула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с руководителями крупнейших европейских компаний в рамках Европейского круглого стола промышленников, передает euronews.com

"Похоже, эта идея время от времени всплывает вновь", - сообщил дипломатический источник, отметив, что подобный пост предлагался уже не впервые.

Даже внутри самой Еврокомиссии неясно, чем именно должен заниматься такой представитель. В терминологии ЕС посланниками обычно называют высокопоставленных дипломатов, которые ведут переговоры на высшем уровне или курируют отдельные темы и регионы.

Однако от нового спецпредставителя по ИИ ожидают не только внешнего представительства ЕС - например, поездок в Кремниеву долину, - но и того, что он сможет придать новый импульс промышленной политике Евросоюза, включая создание так называемых гигафабрик ИИ, то есть крупных центров разработки передовых технологий искусственного интеллекта.

Эта инициатива уже подверглась критике со стороны европейского бизнеса из-за медленных темпов реализации и ограниченных финансовых ресурсов, выделяемых на столь дорогостоящие инфраструктурные проекты.

По словам критиков, и прежние планы по гигафабрикам, и нынешняя идея спецпосланника по ИИ типичны для стиля фон дер Ляйен: громкие политические заявления, которые редко приводят к ощутимым результатам.

"У фон дер Ляйен много шума, но мало содержания", - заявил депутат Европарламента Майкл Макнамара (Ирландия/Renew).

Сотрудники Еврокомиссии не согласны с такой оценкой и утверждают, что сила фон дер Ляйен как раз в умении опережать события, задавать политическую повестку и передавать проработку деталей бюрократическому аппарату ЕС.

Объявление прозвучало через несколько дней после того, как законодатели ЕС завершили реформу Акта об искусственном интеллекте - ключевого общеевропейского закона, регулирующего эту технологию.

Замысел очевиден: теперь, когда нормативная рамка вырисовывается, Брюссель стремится дать сигнал о намерении вновь включиться в международную гонку в сфере ИИ, где сейчас доминируют США и Китай, и придать новый импульс европейским инвестициям и технологическим инновациям.

Поэтому предполагается, что пост займёт влиятельная фигура высокого уровня, которая будет подчиняться напрямую председателю Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Тем не менее какие именно полномочия получит новый спецпредставитель и как его работа будет встроена в существующую структуру Еврокомиссии, включая Европейское управление по вопросам ИИ, остаётся открытым вопросом.

"Я не уверен, чем на практике мог бы заниматься этот новый персонаж, - говорит Макнамара. - Европа сталкивается со структурными проблемами, которые тормозят развитие ИИ: высокие цены на энергию, нехватка капитальных инвестиций".